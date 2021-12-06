КОНТРАФАКТ? Помощь в реализации неликвидов, запчастей и б/у оборудования

Сервис по размещению и поиску коммерческих объявлений ТЭК-ADS призван помочь предприятиям в реализации неликвидов, запчастей и б/у оборудования. Отличительная особенность сервиса – простота и удобство использования. Администрация сервиса обратилась к службам МТО компаний ТЭК с просьбой ознакомиться с возможностями сайта www.tek-ads.ru, чтобы включить в него перечень перечень невостребованной продукции, в том числе отработанных труб большого диаметра, находящихся на балансе предприятий. Телефон для справок: (968) 017-71-17. Обсуждение новости идет в Facebook

Источник: https://www.tek-all.ru/news/id8366-pomosch-v-realizatsii-nelikvidov-zapchastey-i-b-u-oborudovaniya/

6 декабря