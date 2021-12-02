Секреты установки болтов, шпилек, шайб и прокладок во фланцевом соединении.

Крепеж - основа для надежного фланцевого соединения. Чтобы грамотно пользоваться им при монтаже трубопроводных конструкций, мы подготовили специальный гид, который расскажет все, что вы хотели знать о затяжке болтов и шпилек.

Что ждет внутри?

— Последовательность затяжки болтов/шпилек

— Особенности использования крепежа

— Защита метизов от коррозии.

Ссылка на первую часть: https://onyxspb.ru/service/articles/kak-zatyagivat-bolty-i-shpilki-vo-flantsevom-soedinenii/

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Прокладки - дарят максимальную герметичность узла. Чтобы избежать протечки во фланцевом соединении, мы прописали 13 важных правил, следуя которым, вы сделаете ваше соединение качественным и надежным. Помимо этого, вы узнаете возможные причины неисправностей на линии трубопровода и способы устранения.

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