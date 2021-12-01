КРЕПЕЖ. БАНКРОТСТВО.

ООО «ТД «Камский завод метизов» (КЗМ) задолжало налоговикам полмиллиона рублей. О введении процедуры наблюдения в отношении КМЗ стало известно на днях. Рассмотрение вопроса о несостоятельности по существу пройдёт в Арбитражном суде РТ 27 января следующего года. Банкротом завод потребовала признать ФНС ещё в конце апреля. Как заявлено на официальном сайте компании, КЗМ выпускает различные виды металлического резьбового крепежа. Завод располагается в Набережных Челнах в Камском индустриальном парке «Мастер» и является, по собственному его заявлению, «одним из крупнейших поставщиков крепёжных изделий на территории Приволжского ФО».

Источник: Интернет-газета «Реальное время», 30 ноября