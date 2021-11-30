Для нефтегаза вся трубная продукция подорожала. Рейтинг производителей по опросу нефтегазовых компаний

Об этом свидетельствуют итоги очередного опроса агентства "ТЭК-Рейтинг". Агентство «ТЭК-Рейтинг» на основании опросов предприятий нефтегазового комплекса, формирует индикаторы цен на основные виды промышленной продукции. Цены обновляются ежемесячно и в зависимости от рыночной ситуации. Агентство придерживается следующих принципов в выборе позиций для формирования индикативных цен: - Номенклатура занимает существенную часть в общем объеме закупок нефтегазовой компании компании. - Номенклатура закупается регулярно и изготавливается серийно. - Цены указываются на наиболее востребованные (базовые) типоразмеры. - Остальные цены на другие типоразмеры можно получить экстраполяцией.

Трубы — основной вид продукции, регулярно приобретаемый нефтегазовыми компаниями и занимающий существенную долю в общем объеме их закупок. Агентство «ТЭК-Рейтинг» успешно провело прямой опрос нефтегазовых компаний и сформировало Рейтинг производителей трубной продукции. Исходя из опыта подготовки рейтинга, публикация индикативных цен началась с трубной продукции.

30.11.2021 Нефтегазовая промышленность https://www.tek-all.ru/news