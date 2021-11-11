НОВОЕ. АДЛ начала поставлять обратные клапаны «Гранлок» серии CVS25 для защиты трубопроводной арматуры и недопущения изменения направления потока рабочей среды

Обратные клапаны «Гранлок» серии CVS25 предназначены для защиты трубопроводной арматуры и недопущения изменения направления потока сред в системе. Арматура данной серии может устанавливаться в различных помещениях и на любом участке трубопровода. Корпус клапана выполнен из нержавеющий стали 1.4301/1.4401, имеет резьбовое присоединение и может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Обратные клапаны компании АДЛ имеют широкий спектр применения: · насосные системы и гидроприводы с замкнутой циркуляцией рабочей среды; · вентиляционные системы; · паровые и газораспределительные системы; · отопление; · а также пищевые и агрессивные среды. Для консультации и приобретения обратных клапанов Гранлок серии CVS25, Вы можете оформить заявку на сайте, отправить письмо на info@adl.ru или обратиться в Департамент промышленного оборудования по телефону +7 (495) 937-89-68.

Новости АДЛ 10 ноября