КРИМИНАЛ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении директора организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры в Кургане.

Применение поставленной на одно из предприятий некачественной продукции на 12,5 млн рублей могло причинить вред здоровью работников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД региона. "Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Кургана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Являясь директором организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры, подозреваемый в результате торгов выиграл заказ на поставку крупной партии дорогостоящей продукции. В действительности, вопреки условиям договора, злоумышленник осуществил поставку продукции низкого качества, применение которой могло причинить вред здоровью работников предприятия, где планировалось использовать поставленные детали. <…> Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители заказчика, не подозревая о преступных намерениях предпринимателя, приняли продукцию и перечислили на его счет около 12,5 млн рублей. В пресс-службе УФСБ России по Курганской области уточнили, что предотвращено хищение денежных средств нефтегазовой компании Ханты-Мансийского автономного округа. Злоумышленник организовал поставки низкокачественных металлических задвижек, не отвечающих требованиям ГОСТа. "В целях обмана он вносил недостоверные сведения о технических характеристиках продукции в документы, которые затем предъявлял специалистам компании для оплаты. Согласно договору, компания должна была поставить в Ханты-Мансийский автономный округ 496 комплектов металлических задвижек", - пояснили в ведомстве.

Источник: https://tass.ru/, 8 ноября