СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 октября 2021 г.

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» обращает внимание всех заинтересованных лиц на факт неправомерного использования логотипа, фирменного стиля Компании и информации о деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», размещенных на странице в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public200098300. ПАО «ЛУКОЙЛ» не участвовало в создании этого ресурса и не давало согласия на использование на нем объектов своей интеллектуальной собственности. Компания не несет ответственности за содержащиеся на указанном сайте информацию и предложения. В связи с участившимися случаями обнаружения аналогичных поддельных сайтов, аккаунтов и страниц в социальных сетях с использованием товарных знаков, фирменного стиля Компании и информации об организациях. Группы «ЛУКОЙЛ» напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru и www.lukoil.com. ПАО «ЛУКОЙЛ» предпримет все необходимые меры правовой защиты своих законных интересов.

Источник: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=564884