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ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ

03 ноября, 2021 7

Программа XIX отраслевой конференции «Теплоснабжение-2021: Снижение аварийности в системах теплоснабжения», 09–10 ноября 2021 г., дистанционно в режиме онлайн

09.11.2021 г. Первая сессия Государственное регулирование отрасли

10.00–14.00. Доклады:

· Об изменениях законодательства в теплоэнергетической отрасли и ЖКХ

· О готовящихся изменениях для регулируемых организаций в тарифной политике

· Концепция долгосрочного тарифного регулирования в сфере ЖКХ (риски и возможные тригг.рные точки методики формирования тарифа методом «эталонов).

· Рискоориентированный подход в надзорной деятельности

· Ограниченность действующих механизмов возврата инвестиций в энергетике

10.11.2021 г. Вторая сессия Снижение аварийности в системах теплоснабжения

10.00–14.00. Доклады:

· Индекс состояния систем теплоснабжения

· Мониторинг состояния систем теплоснабжения

· Опыт работы систем теплоснабжения по модели альткотельная

· Прорывные энергоэффективные технологии в теплоэнергоснабжении

· Проверка трубопроводов в ППУ на соответствие 10-летнему сроку службы.

· Обеспечение режимов потребителей, регулирование температурных

· Проблемы развития систем теплоснабжения, схемы теплоснабжения населённых пунктов.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 2 НОЯБРЯ


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