ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ

Программа XIX отраслевой конференции «Теплоснабжение-2021: Снижение аварийности в системах теплоснабжения», 09–10 ноября 2021 г., дистанционно в режиме онлайн
09.11.2021 г. Первая сессия Государственное регулирование отрасли
10.00–14.00. Доклады:
· Об изменениях законодательства в теплоэнергетической отрасли и ЖКХ
· О готовящихся изменениях для регулируемых организаций в тарифной политике
· Концепция долгосрочного тарифного регулирования в сфере ЖКХ (риски и возможные тригг.рные точки методики формирования тарифа методом «эталонов).
· Рискоориентированный подход в надзорной деятельности
· Ограниченность действующих механизмов возврата инвестиций в энергетике
10.11.2021 г. Вторая сессия Снижение аварийности в системах теплоснабжения
10.00–14.00. Доклады:
· Индекс состояния систем теплоснабжения
· Мониторинг состояния систем теплоснабжения
· Опыт работы систем теплоснабжения по модели альткотельная
· Прорывные энергоэффективные технологии в теплоэнергоснабжении
· Проверка трубопроводов в ППУ на соответствие 10-летнему сроку службы.
· Обеспечение режимов потребителей, регулирование температурных
· Проблемы развития систем теплоснабжения, схемы теплоснабжения населённых пунктов.
Источник: https://www.c-o-k.ru/, 2 НОЯБРЯ