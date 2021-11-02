COVID-19. Режим работы ООО «ПРИВОДЫ АУМА» с 28 октября по 3 ноября

Для оказания сервисных услуг непрерывно действующим организациям и организациям, осуществляющим неотложные ремонтные работы, для обеспечения срочной и неотложной отгрузки товаров предприятиям непрерывного цикла ООО «ПРИВОДЫ АУМА» продолжает работу 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября. Сотрудники, чье непосредственное участие необходимо для исполнения вышеперечисленных работ, находятся на рабочих местах, остальные переведены на дистанционный режим работы. Все сотрудники отдела продаж остаются на связи и готовы ответить на все возникшие вопросы. Мы соблюдаем все необходимые правила и меры безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» выполняет все свои обязательства перед клиентами. В случае переноса отгрузок товаров в связи с изменением графиков работы клиентов, просим уведомить ответственного менеджера о новых датах отгрузок.

Сайт АУМА, 29 октября