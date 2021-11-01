ЛУНДА: График работы с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября включительно в стране указом президента введен режим нерабочих дней из-за ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Региональные власти могут вводить дополнительные ограничения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе; все решения о режиме работы предприятий и учреждений принимаются регионами самостоятельно. Компания LUNDA в нерабочие дни продолжит работать по стандартному графику в соответствии с указом региональных властей, который исключает действие ограничений на организации, осуществляющие торговлю дистанционным способом. Мы готовы обеспечить бесперебойную поставку инженерного оборудования и материалов в период действия ограничительных мер; все поступившие заявки будут обрабатываться в рабочем режиме.Для уменьшения времени ожидания ответа просим вас размещать заявки в Личном кабинете или через web-корзину. Отгрузка оборудования будет осуществляться бесконтактным способом.

Операционный директор Михаил Аверьянов, +7 495 123-00-00 доб. 024, miav@lunda.ru

Сайт ЛУНДА, 27 октября 2021