Отдел технического контроля ОНИКС: какие действуют виды контроля в компании?

В 2021 году отдел технического контроля компании ОНИКС оснащен всем необходимым оборудованием и приборами для осуществления неразрушающего (ВИК, УК) и разрушающего (измерение твердости, спектральный анализ) контроля изделий.

Подробно о том, какие виды контроля существуют в компании и полный перечень наименований измерительных приборов. Материал подготовлен совместно со Стаховским Алексеем - руководителем отдела технического контроля «ОНИКС».

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