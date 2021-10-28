ЦКБА получило Сертификат Турецкой Республики на право изготовления трубопроводной арматуры для АЭС «Аккую»

Представители Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) в период с 16 по 19 августа 2021 года провели аудит АО «НПФ «ЦКБА» на право изготовления арматуры для АЭС «Аккую». 15.10.2021 года Агентство подтвердило соответствие АО «НПФ «ЦКБА» установленным критериям, с выдачей сертификата завода-изготовителя (стандарт качества продукции, нормативной документации и требованиям безопасности). Согласно требованиям турецкого законодательства, все заводы - изготовители оборудования и материалов для АЭС «Аккую» в обязательном порядке проходят сертификацию NDK не реже 1 раза в 5 лет.

Сайт АО «НПФ «ЦКБА», 27 октября