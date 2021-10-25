Дмитрий Левин (ООО «ЧСГС») вышел в финал деловой премии «Человек года-2021»

Борьба ведется в номинации «Лидеры производительности» по определенным критериям оценки: динамика роста производительности труда на предприятии, реализованные проекты по модернизации производства, запуску новой продукции, применение инновационных технологий, признанное высокое качество продукции, социальная ответственность. Премией награждаются номинанты, победившие по результатам закрытого голосования на специальном сайте. В голосовании участвует более двухсот экспертов – собственников и первых лиц бизнеса, представителей властных структур и общественных организаций, каждому из которых будет выдан индивидуальный логин и пароль. Победа на коммерческой основе не допускается. Результаты будут известны 9 декабря 2021 года.

Сайт ЧСГС, 21 октября