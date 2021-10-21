СТАТИСТИКА.

Томский завод электроприводов подвело итоги производственной деятельности за январь-сентябрь 2021 года, произведя за девять

месяцев 2285 единиц основной продукции, в том числе 1588 электроприводов для запорно-регулирующей арматуры, используемой

на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Как сообщили НИА Томск в АО «Транснефть – Западная Сибирь», общая

стоимость произведенной продукции АО «ТОМЗЭЛ» за три квартала составила 1,147 млрд рублей. Также завод выпускает скребки,

взрывозащищённые светильники, приводы поворота, промышленные компьютеры, устройства «Диоген» для размыва донных

отложений в резервуарах, системы контроля и сигнализации, преобразователи плотности жидкости, турбулентный реометр, дрели

аккумуляторные взрывозащищенные. В рамках расширения сотрудничества с внешними партнерами АО «ТОМЗЭЛ» предоставило

два образца собственной продукции для проведения опытно-промышленных испытаний. На сегодняшний день идут испытания

проточного преобразователя плотности жидкости ТН-Плотномер-225-6,3 и электродрели аккумуляторной взрывозащищенной ЭДВ-

250 на производственных объектах стороннего предприятия. Будут определены основные эксплуатационные преимущества нового оборудования, подтверждены их техническая эффективность, конструктивная надежность и дана оценка уровня затрат на эксплуатацию. АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь», образовано в 1998 году.

Источник: НИА-Томск,

19.10.2021 17:40