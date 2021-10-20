Газпром существенно увеличит инвестиции за счет трубопроводов Ямала, Силы Сибири и газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2021 год в новых редакциях. В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1 185,258 млрд руб. — на 282,845 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2020 года. В том числе объем капитальных вложений — 1 024,929 млрд руб. (увеличение на 160,866 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 61,259 млрд руб. (рост на 40,495 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений — 99,071 млрд руб. (рост на 81,484 млрд руб.). Корректировка параметров инвестиционной программы на 2021 год связана в основном с увеличением объема инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты «Газпрома».

Согласно бюджету ПАО «Газпром» на 2021 год в новой редакции, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 508,866 млрд руб. (снижение на 2,76 млрд руб.). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании. Основные инвестиции ПАО «Газпром», включенные в инвестиционную программу на 2021 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании. Это в том числе дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода «Сила Сибири», а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.