ЦИФРА. Компания «АЭМ-технологии» (Атомэнергомаш) провела приёмо-сдаточные испытания системы мониторинга промышленного оборудования (СМПО) «Диспетчер» на заводе «Петрозаводскмаш» (производство ТПА)

Компания базируется в Санкт-Петербурге и модернизация производственных мощностей, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, – одно из стратегических направлений ее развития. Система СМПО позволяет в режиме реального времени фиксировать состояние станка – его работу по управляющей программе либо простой. Причину простоя отмечает оператор, считывая сканером соответствующий штрих-код на пульте управления. Это могут быть: перерыв, ремонт, подготовка к работе, отсутствие заготовки, контроль детали на станке и т.п. Анализ причин простоя позволяет выявить «узкие места» в производственном процессе, сократить периоды необоснованного простоя и, в конечном счете, повысить коэффициент загрузки производственного оборудования. Новая система, помимо локального информирования специалистов предприятия, раз в сутки пересылает краткую статистику о загрузке станков на уровень дивизиона. После завершившихся настройки, тестовой, опытно-промышленной эксплуатации и приёмо-сдаточных испытаний система мониторинга «Диспетчер» будет переведена в промышленную эксплуатацию. В Петрозаводском филиале к данной системе подключены 28 единиц ключевого производственного оборудования.

https://www.aemtech.ru/mediacenter/, 13 октября