ШК ИЗ КОМПОЗИТОВ.

Арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Области применения: химическая и нефтехимическая, атомная промышленность, кораблестроение, теплоснабжение и тепловые сети, коммунальная инфраструктура. Номенклатура продукции включает краны шаровые с номинальным диаметром от 15 до 50 мм и номинальным давлением 40 атм, а также затворы дисковые с номинальным диаметром от 50 до 200 мм и номинальным давлением 16 атм. Температура рабочей среды от -20 градусов Цельсия до +180 градусов Цельсия, кратковременно +210 градусов Цельсия. Вся запорная арматура изготавливается в следующих вариантах исполнения:

• ручной привод;

• электрический привод;

• пневматический привод.

Сайт НПО СПЛАВ, 5 октября