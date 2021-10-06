АО "Аскольд" - новое наименование арматурного завода на Дальнем востоке

АО «Аскольд» уведомляет Вас о том, что 23.09.2021 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о факте изменения наименования нашей организации с публичное акционерное общество «Аскольд» на акционерное общество «Аскольд». Данные изменения зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 23.09.2021 г. В связи с изменением наименования изменены печать, фирменный бланк. Остальные реквизиты (в том числе ОГРН, ИНН, место нахождения, банковские реквизиты Общества) остались без изменений. Начиная с 23.09.2021 г., при оформлении всех платёжных, финансовых и иных документов, связанных с исполнением договорных обязательств, просим указывать новое наименование организации:

- полное фирменное наименование - акционерное общество «Аскольд»;

- сокращённое фирменное наименование - АО «Аскольд».

Пресс-служба ПАО "Аскольд", 27 сентября.



