ОБУЧЕНИЕ. Во вторник 26 октября в Брянске состоится обучающий семинар компании VALTEC по инженерной сантехнике и арматуре.

Представители компании расскажут о номенклатуре оборудования VALTEC для обвязки котельных, полимерных трубопроводах, насосах и насосной автоматике. Кроме того, будут представлены новинки этого года, а также запланированы практические занятия по монтажу труб. Семинар процдет 26.10.2021, 10:00-14:00; пр. Станке Димитрова, 106, строение 1, гостиница «Мегаполис», конференц-зал. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация. Подробнее можно узнать на официальном сайте компании.

VALTEC – яркий бренд рынка инженерной сантехники, создатель современных решений, эксперт в области систем отопления и водоснабжения. Идея основания торговой марки VALTEC принадлежит группе российских и итальянских специалистов, которые приняли решение создать инженерную сантехнику, максимально адаптированную к сложным условиям эксплуатации российских систем тепло- и водоснабжения.