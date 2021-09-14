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В разделе CAD библиотеки adl.ru доступны для скачивания следующие форматы файлов: REVIT, DWG 2D, DWG 3D, Компас 2D, Компас 3D и SAT.

14 сентября, 2021 3

В разделе CAD библиотеки Вы всегда найдете все самые современные и уникальные модели оборудования для использования в BIM проектировании! В разделе CAD библиотеки adl.ru доступны для скачивания следующие форматы файлов: REVIT, DWG 2D, DWG 3D, Компас 2D, Компас 3D и SAT. Именно здесь Вы найдете основные модели оборудования ассортимента компании АДЛ:

· запорные вентили «Гранвент», VYC и Zetcama;

· воздухоотводчики Flamco и Makenberg;

· предохранительные клапаны «Прегран», Flamco и Zetkama;

· регулирующие клапаны «Гранрег» и Makenberg; обратные клапаны «Гранлок», Orbinox, VYC, Zetkama;

· конденсатоотводчики «Стимакс»;

· гидравлические стрелки «Гранконнект»;

· шаровые краны «Бивал», Pekos, Zetkama;

· клиновые задвижки «Гранар»;

· дисковые поворотные затворы «Гранвэл» и «Стейнвал»;

· шиберные (ножевые) затворы Orbinox.

АДЛ, 13 сентября


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