В разделе CAD библиотеки Вы всегда найдете все самые современные и уникальные модели оборудования для использования в BIM проектировании! В разделе CAD библиотеки adl.ru доступны для скачивания следующие форматы файлов: REVIT, DWG 2D, DWG 3D, Компас 2D, Компас 3D и SAT. Именно здесь Вы найдете основные модели оборудования ассортимента компании АДЛ:
· запорные вентили «Гранвент», VYC и Zetcama;
· воздухоотводчики Flamco и Makenberg;
· предохранительные клапаны «Прегран», Flamco и Zetkama;
· регулирующие клапаны «Гранрег» и Makenberg; обратные клапаны «Гранлок», Orbinox, VYC, Zetkama;
· конденсатоотводчики «Стимакс»;
· гидравлические стрелки «Гранконнект»;
· шаровые краны «Бивал», Pekos, Zetkama;
· клиновые задвижки «Гранар»;
· дисковые поворотные затворы «Гранвэл» и «Стейнвал»;
· шиберные (ножевые) затворы Orbinox.
АДЛ, 13 сентября