МЕГАПРОЕКТЫ.

Кредитные средства ВЭБ.РФ (лимит одобренного финансирования 745 млрд рублей) для мегапроекта в Усть-Луге будут направлены, в том числе для финансирования EPC – контрактов. С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта заключен ЕРС-контракт на строительство газохимического комплекса (подрядчик – ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен»), подписан ЕРС-контракт на объекты газоперерабатывающего завода и технологические объекты общезаводского хозяйства (консорциум подрядчиков Linde GmbH и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»), проавансированы и размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления для газохимического комплекса. В связи с этим возникает закономерный вопрос — какие заказы получат российские предприятия при создании крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа? Дискуссия на эту тему ведется среди российских промышленников в связи с тем, что проект финансирует ВЭБ.РФ. Если какой-то проект финансирует государственный институт развития (экспортно-импортный банк или агентство), то он выставляет обязательства по участию в проекте национальной промышленности. Кредиты обычно бывают связанными и наполняются продукцией отечественного производства, способствуя развитию отечественного высокотехнологичного комплекса. Поэтому использование научно-технического и производственного потенциала нашей промышленности при реализации проекта в Усть-Луге — важная государственная задача.

www.tek-all.ru, 21 августа