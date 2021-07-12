ВЕБИНАР ПО ТРУБНОМУ ПЛАСТИКУ.

Тема мероприятия: «Актуальная Нормативно-Техническая Документация на применение полимерной трубной продукции в наружных системах водоснабжения и водоотведения. Тенденции и основные направления развития».

Дата и время: 15.07.2021, начало в 11:00 по Московскому времени. К участию в вебинаре приглашаются строители, проектировщики, инженеры, руководители строительных и эксплуатационных организаций, главные инженеры, начальники участков, службы ПТО, технический надзор. В рамках данного вебинара, будут рассмотрены основные нормативно-технические документы (НТД), содержащие в себе общие и частные (конкретизирующие) требования к применению полимерных трубопроводов в системах наружного водопровода и канализации.

Также будет проанализирована текущая ситуация с разработкой и переработкой действующих федеральных НТД, затрагивающих вопросы применения полимерных трубопроводных систем. В том числе будет дана информация о текущих процессах и обсуждениях сводов правил, а также будут озвучены установившиеся тенденции в развитии НТД, содержащих требования к применению полимерных трубопроводных систем.

Отдельное внимание будет уделено разработанным, разрабатываемым и планируемым к разработке профильным нормативно-техническим и методическим документам на применение полимерных трубопроводов в наружных системах водоснабжения и водоотведения. В их числе СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», методическое пособие к СП 399.1325800.2018 и СП «Проектирование и монтаж полимерных предварительно изолированных наружных трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения». Ведущим вебинара выступит Аверкеев Илья Алексеевич – кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и экспертизы Департамента информационной политики и развития ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК».

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 8 июля