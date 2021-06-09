С 1 июня на Томском предприятии электроприводов НПП ТЭК стартовал проект «Трудовое лето-2021».

В рамках совместной деятельности ООО НПП «ТЭК» и Центра занятости населения города Томска и Томского района» 01.06.2021 г. приступили к работе школьники среднего и старщего возраста- дети наших сотрудников. Ребята были распределены по различным подразделениям предприятия. Под руководством опытных наставников они постигают азы профессии, привыкают к трудовому распорядку, учатся достигать поставленных целей. Для предприятия труд ребят ценен и полезен. Спрос на школьников год от года растет среди руководителей подразделений. Так впервые, школьники были распределены в отдел главного технолога, цех точной механики. Традиционными подразделениями работы остаются административно-хозяйственный отдел и склады предприятия.

Сайт НПП ТЭК, 2 июня