Компания VALTEC представила актуальное расписание вебинаров по инженерной сантехнике на ближайший месяц

В четверг 3 июня состоится вебинар о коллекторных системах и их настройках. 10 июня участники обучения смогут узнать про автоматизацию систем отопления. 17 июня специалист бренда инженерной сантехники подробно расскажет о полипропиленовых системах. 23 июня речь пойдет о насосном оборудовании. Сегодня торговая марка VALTEC предлагает уникальный по широте спектр комплектующих для инженерного оснащения объектов индивидуального и массового строительства. Выстроенная система контроля качества и управления производством гарантирует безупречную работу изделий VALTEC на протяжении всего заявленного срока эксплуатации.
Сайт VALTEC, 31 мая