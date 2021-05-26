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27 мая в четверг по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, открывается конференция "Строительство в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСТРОЙ - 2021)

26 мая, 2021 6

На территории Российской Федерации реализуются самые разные нефтегазовые проекты: модернизация нефте- и газопереработки, крупные проекты в области нефте- и газохимии, сооружение терминалов, проекты на шельфе и так далее. Формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительной организации, использование отечественных подрядных организаций и поставщиков МТР, предварительная квалификация поставщиков, презентации инвестиционных проектов — традиционная повестка конференций "Нефтегазстрой". Мероприятие позволяет участникам пообщаться с широким спектром заказчиков и подрядчиков, обменяться опытом, расширить кругозор, приобрести полезные деловые контакты. В рамках конференции состоятся:

Пленарная сессия

Секция "Строительство объектов нефтегазохимии, нефтегазопереработки, нефтегазовых промыслов"

Секция "Цифровизация капитального строительства"

Секция "Ценообразование в нефтегазовом строительстве"

Дискуссия "Развитие рынка EPC в России. Перспективы создания отечественных EPC игроков"

Круглый стол "Как стать подрядчиком Иркутской нефтяной компании"

Источник: N-G-K.ru, 25 мая


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