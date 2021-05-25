ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

Библиотека позволяет автоматизировать многие процессы: система сама предлагает нужные соединения между трубами, автоматически формируется спецификация с указанием всех использованных 3D-моделей и многое другое. У моделей высокая детализация — LOD 500. Базу 3D-моделей семейства FV-Plast можно использовать в программах Revit и AutoCAD, а также в программах, где используются следующие форматы.rfa,.dwg,.ifc. Информационное моделирование позволяет значительно повысить качество объектов, сделать все процессы прозрачными (в том числе — для заказчика), уменьшить количество рутинных операций и сосредоточиться на качественной составляющей.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 24 мая

