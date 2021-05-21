Предотвратить вибрацию в трубопроводе? Компенсатор ЧЕГЛОК!

Фланцевый резиновый компенсатор надежно предотвращает вибрацию, помогает компенсировать угловые смещения участков трубопровода, деформацию сжатия или растяжения по оси и различные смещения по типу сдвига трубопровода и присоединяемого оборудования. Перед выбором компенсатора — план минимум: определить свойства рабочей среды, что позволит подобрать нужный вид резиновой вставки NBR или EPDM.

Рассматриваем две линейки компенсаторов — с вставкой из этиленпропиленового каучука EPDM для систем водоснабжения и отопления, а также компенсаторы с вставкой из бутадиен-нитрильного каучука NBR для предприятий нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности.

Из каких этапов состоит процесс производства? Какое максимальное давление PN выдерживает компенсатор? Как конструкционно помогает армирующий корд? Об этом и многом другом, читайте ниже:

- Резиновый компенсатор — ЧЕГЛОК - https://onyxspb.ru/service/articles/rezinovyy-kompensator-cheglok/

- Как производят фланцевый компенсатор в «ОНИКС»? - https://onyxspb.ru/service/articles/kak-proizvodyat-flantsevyy-kompensator-cheglok-v-oniks-/