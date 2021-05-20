LD вновь стала генеральным спонсором Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший Сантехник. Кубок России».

В мероприятии примут участие сильнейшие сантехники из 33 регионов России, которые становились финалистами за десятилетнюю историю чемпионата вне зависимости от того, какое место заняли в финале. «Мы считаем крайне важно популяризировать профессию монтажника, сантехника. Именно от этих людей зависят уют и благополучие наших домов!», - отмечают в LD. Напомним, до 1 июня 2021 года оргкомитет чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» принимает заявки на новый — Звездный чемпионат. Этапы конкурса:

▪ «Добро согревает» 1 июня — 1 августа; Помощь нуждающимся в установке сантехники;

▪ Дополнительный этап 1 августа — 1 сентября; Обучающие видео или лайф-хаки;

▪ «Школа Сантехмена» 1 сентября — 1 октября; Занятия в школах, детских домах, колледжах.

Финал чемпионата состоится в Челябинске в ноябре 2021 года.

ООО ЧСГС, 19 мая