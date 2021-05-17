В среду 19 мая в городе Грозный (Чеченская Республика) будет организован семинар по продукции ГК LD (ШК, сталь, латунь) и др. компаний (насосы, уплотнения, сантехника) для инженерных систем.

Программа мероприятия:
1. LD – латунные и стальные шаровые краны.
2.EBARA RUS – насосы для водоснабжения (Япония).
3. COELBO RUS – автоматика для насосов (Испания).
4. Gidrolock – производитель устройства от протечек воды.
5. Sprint, Рекорд, СантехМастерГель, Aquaflax nano – сантехнические уплотнители.
Напомним, что LD — ведущий производитель трубопроводной арматуры в России. Опыт производства арматуры – более 17 лет.
Три предприятия:
- Производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов;
- Производство латунной арматуры LD Pride;
- Производство фланцев.
Данные в аккаунтах LD в социальных сетях, 17 мая.