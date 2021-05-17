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В среду 19 мая в городе Грозный (Чеченская Республика) будет организован семинар по продукции ГК LD (ШК, сталь, латунь) и др. компаний (насосы, уплотнения, сантехника) для инженерных систем.

17 мая, 2021 6

Программа мероприятия:

1. LD – латунные и стальные шаровые краны.

2.EBARA RUS – насосы для водоснабжения (Япония).

3. COELBO RUS – автоматика для насосов (Испания).

4. Gidrolock – производитель устройства от протечек воды.

5. Sprint, Рекорд, СантехМастерГель, Aquaflax nano – сантехнические уплотнители.

Напомним, что LD — ведущий производитель трубопроводной арматуры в России. Опыт производства арматуры – более 17 лет.

Три предприятия:

- Производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов;

- Производство латунной арматуры LD Pride;

- Производство фланцев.

Данные в аккаунтах LD в социальных сетях, 17 мая.


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