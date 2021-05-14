НОВАЯ ЛОГИСТИКА. C 12 мая фирма LUNDA пополнила сервис доставок по Москве и Московской области.

Благодаря новому сервису мы смогли предоставить нашим клиентам доставки по сниженным тарифам и в более отдаленные населенные пункты области. Доставка до пункта выдачи СДЭК по Москве и Московской области - бесплатная, при сумме заказа от 5 000 руб. При сумме заказа менее 5 000 руб. стоимость доставки составляет 300 руб. Доставка по адресу клиента по Москве и Московской области - бесплатная, при сумме заказа от 10 000 руб. При сумме заказа менее 10 000 руб. стоимость доставки составляет 600 руб. Данные условия действительны для предоплаченных заказов массой до 29 кг, не более 150 см. в длину и объёмом до 0,1 м3. Подтверждение возможности доставки осуществляет ваш персональный менеджер.

Примерные сроки получения заказов отправленные через СДЭК составляют 2-4 дня. Более точные сроки доставки вашего заказа можно узнать у нашего менеджера или на сайте СДЭК.

С уважением, Директор по логистике и региональному развитию

Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru

Сайт LUNDA, 12 мая