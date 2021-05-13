20 мая в Грозном и Хабаровске будут организованы обучающие семинары компании инженерной сантехники VALTEC

В Грозном представители компании расскажут о коллекторных системах, сравнении и настройке насосно-смесительных узлов,

автоматизации систем отопления, новинках VALTEC 2021 года, а также проведут практические занятия по монтажу.

В Хабаровске специалисты VALTEC представят обзор ассортимента для обвязки котельных, расскажут о правильном выборе трубопроводов для систем отопления и водоснабжения, гибкой подводке VALTEC, ассортименте и настройке насосно-смесительных узлов, новинках автоматики 2021 года, а также приведут примеры основных ошибок монтажа.

Время и место:

20.05.2021, 10:00-14:00. Грозный, место проведения уточняется;

20.05.2021, 15:00-19:00. Хабаровск, ул. Шелеста 3, ГК «Европа», конференц-зал.

Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация. .

Сайт VALTEC, 12 мая