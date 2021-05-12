Новые стандарты на крепёж планируется ввести в действие в 2021 году.

· Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая (Разработка ГОСТ Р ИСО)
· Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства (Пересмотр ГОСТ ISO 2320-2015)
· Изделия крепежные. Приемочный контроль (Пересмотр ГОСТ ISO 3269-2015)
· Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивление усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов (Разработка ГОСТ Р)
· Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов (Пересмотр ГОСТ Р ИСО 10664-2007)
· Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением (Разработка ГОСТ Р ИСО)
· Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ (Разработка ГОСТ Р)
Разработка вышеуказанных стандартов осуществляется за счёт государственного бюджета.
Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 11 мая