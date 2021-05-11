18 мая в Калининграде будет проведен специализированный семинар от компании LD. Мероприятие организует дилер предприятия - компания Дельта-Те бесплатно, для участия необходима регистрация (до 14 мая).

Подробнее можно узнать в аккаунтах LD в социальных сетях.

Программа обучения: - 09:30-10:00, регистрация; - 10:00-11:00, обзор конструкций шаровых кранов. Специалисты LD представят новую конструкцию крана LD Pride. Детально разбирут конструкции различных шаровых кранов, сравнят их между собой, расскажут о слабых местах;

- 11:00, кофе-брейк; - 11:00-11:30, LD FORS – Универсальная металлополимерная труба. Одна труба для разных видов фитингов: сварка, пресс и обжим – представители компании расскажут о вариантах монтажа;

- 11:30-13:00, испытания шаровых кранов различных производителей на стендах (можно принести свои краны DN15 В-В, которые желаете испытать);

- 13:00-14:00, блок вопрос-ответ; - 14:00-15:00, торжественный обед.

Мероприятие бесплатное, для участия необходима регистрация (до 14 мая). Подробнее можно узнать в аккаунтах LD в социальных сетях. LD — ведущий производитель трубопроводной арматуры в России. Опыт производства арматуры – более 17 лет.

По данным ООО ЧСГС, 7 мая