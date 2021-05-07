Специалисты Компании инженерной сантехники VALTEC продолжают организовывать обучающие семинары по выбору труб и арматуры -18 мая 2021 года семинары пройдут в Омске и Махачкале.

В Омске эксперты компании расскажут об ассортименте VALTEC для обвязки котельных, правильном выборе трубопровода для систем отопления и водоснабжения, основных ошибках монтажа и решения, ассортименте и настройке насосно-смесительных узлов, а также о новинках автоматики VALTEC текущего года. В Махачкале участники семинара смогут узнать больше о коллекторных системах, сравнении и настройке насосно-смесительных узлов, автоматизации систем отопления, новинках VALTEC 2021 года, а также принять участие в практических занятиях по монтажу. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Время и место:

18.05.2021, 10:00-14:00; Омск, ул. Броз Тито, 2, конференц-зал «Западный»;

18.05.2021, 10:00-14:00; Махачкала, место проведения уточняется.

Сайт VALTEC, 5 мая