В пятницу 14 мая в 10.00 МСК состоится вебинар компании Hawle на тему бесколодезного монтажа трубопроводной арматуры на объектах водоснабжения.

Метод бесколодезного монтажа запорной арматуры является стандартом во многих странах мира и успешно применяется в России уже более 15 лет. При этом в некоторых регионах России такой метод до сих пор не так широко известен и применяется мало. В ходе онлайн-обучения представители компании подробно расскажут о следующем:

- методы уменьшения затрат на строительство и эксплуатацию сетей водоснабжения;

- почему не стоить использовать установку арматуры в колодце;

- безопасность населения.

Сайт компании Hawle, 30 апреля