12 мая 2021 года в Твери будет организовано обучающее мероприятие от специалистов бренда инженерной сантехники и оборудования VALTEC.

В рамках семинара участники смогут ознакомиться с особенностями применения оборудования для организации системы водяного теплого пола. Помимо этого представители компании расскажут о водопроводной арматуре, арматуре регулирующей и безопасности, а также новинках VALTEC 2021 года.

Время и место: 12.05.2021, 10:00-14:00; Город Тверь, ул. Желябова, 1, отель «Волга», конференц-зал.

Справка: VALTEC – яркий бренд рынка инженерной сантехники, создатель современных решений, эксперт в области систем отопления и водоснабжения. Идея основания торговой марки VALTEC принадлежит группе российских и итальянских специалистов, которые приняли решение создать инженерную сантехнику, максимально адаптированную к сложным условиям эксплуатации российских систем тепло- и водоснабжения. Появившись в Италии в 2002-м, VALTEC S.r.L за короткий срок «поставила на конвейер» широкую гамму продукции, разработанной на основе изучения достоинств и недостатков товаров различных производителей. Ее поставки на российский рынок начались уже в следующем году. Сегодня торговая марка VALTEC предлагает уникальный по широте спектр комплектующих для инженерного оснащения объектов индивидуального и массового строительства. Выстроенная система контроля качества и управления производством гарантирует безупречную работу изделий VALTEC на протяжении всего заявленного срока эксплуатации.

Сайт VALTEC, 29 апреля