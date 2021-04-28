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ГУП «Водоканал Ленинградской области» выступает организатором тендера на поставку запорной, соединительной арматуры и крепежа. Заявка размещена 26 апреля 2021 года на Главном портале закупок.

28 апреля, 2021 14

Реестровый номер извещения: 32110233263

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование закупки: поставка запорной, соединительной арматуры и крепежа

Дата размещения извещения: 26.04.2021 (МСК)

Дата начала срока подачи заявок: 26.04.2021 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 11.05.2021 в 08:00 (МСК)

Порядок подачи заявок: в электронной форме

Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени заказчика): 11.05.2021 (МСК)

Дата рассмотрения вторых частей заявок (по местному времени заказчика): 13.05.2021 (МСК)

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм

Кол-во

Стандарт

1

Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
DN 100/ PN 10
ОКПД2: 28.14.13.120

шт

10

ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002

2

Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
DN 150/ PN 10
ОКПД2: 28.14.13.120

шт

10

ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002

3

Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
DN 200/ PN 10
ОКПД2: 28.14.13.120

шт

10

ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002

4

Фланец фиксирующий универсальный DN100

D108-133мм

ОКПД2: 24.51.30.000

шт

10

5

Фланец фиксирующий универсальный DN150

D159-192мм
ОКПД2: 24.51.30.000

шт

10

6

Фланец фиксирующий универсальный DN200 /D220-235мм
ОКПД2: 24.51.30.000

шт

10

7

Хомут ремонтный односторонний DN50/65-68мм/
L =250мм

ОКПД2: 24.20.40.000

шт

140

8

Хомут ремонтный DN100 /
107-115мм
ОКПД2: 24.20.40.000

шт

100

9

Хомут ремонтный DN150/
158-162мм
ОКПД2: 24.20.40.000

шт

60

10

Хомут ремонтный DN200 /
220-229мм

ОКПД2: 24.20.40.000

шт

20

11

Прокладка фланцевая

Ду100

ОКПД2: 22.19.73.114

шт

20

ГОСТ 15180-86

12

Прокладка фланцевая

Ду150

ОКПД2: 22.19.73.114

шт

20

ГОСТ 15180-86

13

Прокладка фланцевая

Ду200
ОКПД2: 22.19.73.114

шт

20

ГОСТ 15180-86

14

Болт М16х70

ОКПД2: 25.94.11.110

кг

213,75

ГОСТ Р ИСО 4017-2013

ГОСТ

7805-70

ГОСТ

7798-70

DIN933

15

Гайка М16

ОКПД2: 25.94.11.130

кг

95,4

ГОСТ ISO
4032-2014

DIN934

16

Шайба М16

ОКПД2: 25.94.12.110

кг

15,3

ГОСТ
11371-78

DIN125 DIN126
По материалам zakupki.gov.ru, 27 АПРЕЛЯ


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