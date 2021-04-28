ГУП «Водоканал Ленинградской области» выступает организатором тендера на поставку запорной, соединительной арматуры и крепежа. Заявка размещена 26 апреля 2021 года на Главном портале закупок.

Реестровый номер извещения: 32110233263
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки: поставка запорной, соединительной арматуры и крепежа
Дата размещения извещения: 26.04.2021 (МСК)
Дата начала срока подачи заявок: 26.04.2021 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 11.05.2021 в 08:00 (МСК)
Порядок подачи заявок: в электронной форме
Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени заказчика): 11.05.2021 (МСК)
Дата рассмотрения вторых частей заявок (по местному времени заказчика): 13.05.2021 (МСК)
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм
|
Кол-во
|
Стандарт
|
1
|
Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
|
шт
|
10
|
ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002
|
2
|
Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
|
шт
|
10
|
ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002
|
3
|
Задвижка фланцевая чугунная клиновая со штурвалом
|
шт
|
10
|
ГОСТ 9698-86 ГОСТ 5762-2002
|
4
|
Фланец фиксирующий универсальный DN100
D108-133мм
ОКПД2: 24.51.30.000
|
шт
|
10
|
|
5
|
Фланец фиксирующий универсальный DN150
D159-192мм
|
шт
|
10
|
|
6
|
Фланец фиксирующий универсальный DN200 /D220-235мм
|
шт
|
10
|
|
7
|
Хомут ремонтный односторонний DN50/65-68мм/
ОКПД2: 24.20.40.000
|
шт
|
140
|
|
8
|
Хомут ремонтный DN100 /
|
шт
|
100
|
|
9
|
Хомут ремонтный DN150/
|
шт
|
60
|
|
10
|
Хомут ремонтный DN200 /
ОКПД2: 24.20.40.000
|
шт
|
20
|
|
11
|
Прокладка фланцевая
Ду100
ОКПД2: 22.19.73.114
|
шт
|
20
|
ГОСТ 15180-86
|
12
|
Прокладка фланцевая
Ду150
ОКПД2: 22.19.73.114
|
шт
|
20
|
ГОСТ 15180-86
|
13
|
Прокладка фланцевая
Ду200
|
шт
|
20
|
ГОСТ 15180-86
|
14
|
Болт М16х70
ОКПД2: 25.94.11.110
|
кг
|
213,75
|
ГОСТ Р ИСО 4017-2013
ГОСТ
7805-70
ГОСТ
7798-70
DIN933
|
15
|
Гайка М16
ОКПД2: 25.94.11.130
|
кг
|
95,4
|
ГОСТ ISO
DIN934
|
16
|
Шайба М16
ОКПД2: 25.94.12.110
|
кг
|
15,3
|
ГОСТ
DIN125 DIN126