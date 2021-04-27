ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Представители арматурного завода ПАО «Аскольд» приняли участие во Всероссийском субботнике

В рамках субботника, инициированного Минстроем России, в Арсеньеве прошла уборка общественных пространств, дворов, подъездов, высажены цветы, деревья и кустарники, приведены в порядок малые архитектурные формы, лавочки, ограждения. 23 апреля аскольдовцы вместе с представителями трудовых коллективов и организаций города навели образцовый порядок в парке «Восток», который заметно похорошел после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», и работы ещё продолжаются. Перед тем, как взяться за общественные территории, работники предприятия провели генеральную уборку своей производственной площадки: побелены бордюры, подстрижены кустарники, убраны клумбы, замер в ожидании стабильно тёплой погоды и, соответственно, воды свежеокрашенный фонтан на предзаводской площади, ждёт первых «пляжников» волейбольная площадка. А на спортплощадке с аскольдовскими тренажёрами, также прихорошившейся после зимы, оживление с утра до вечера: все – от мала до велика – любители занятий спортом на свежем воздухе находят себе спортивные снаряды по возрасту и росту.

Пресс-служба ПАО "Аскольд", 23 апреля