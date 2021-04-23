ПРОКОНСИМ: Новая продукция! Задвижка чугунная с обрезиненным клином под электропривод

Чугунные задвижки модели 30ч939р применяются как запорное устройство на трубопроводах для питьевой воды при температуре до 120°С и давлением до 1,6МПа (16 кгс/см2) для Ду50-150 и 1,0МПа (10 кгс/см2) для Ду200-500. Управление данной арматурой осуществляется не только в электрическом режиме, но и на месте с помощью ручного дублера электропривода.

Преимущества:

* высокая надежность

* малый крутящий момент

* отсутствует приямок в корпусе задвижки

* двойное уплотнение шпинделя

* задвижка 30ч939р покрыта эпоксидной краской, что увеличивает коррозийную стойкость материалов.

* высокая скорость перекрытия, либо открытия рабочей среды

* производство РФ.

Ассортимент:

101200305 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 50 PN 16/10 EPDM под электропривод, тип А >>>

101200306 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 65 PN 16/10 EPDM под электропривод, тип А >>>

101200307 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 80 PN 16/10 EPDM под электропривод, тип А >>>

101200308 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 100 PN 16/10 EPDM под электропривод, тип А >>>

101200309 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 125 PN 16/10 EPDM под электропривод, тип А >>>

101200310 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 150 PN 16/10 EPDM под электропривод тип А >>>

101200311 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 200 PN 10 EPDM под электропривод, тип Б >>>

101200312 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 250 PN 10 EPDM под электропривод, тип Б >>>

101200313 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 300 PN 10 EPDM под электропривод, тип Б >>>

101200314 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 150 PN 10 EPDM под электропривод, тип В >>>

101200315 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 400 PN 10 EPDM под электропривод, тип В >>>

101200317 - задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч939р Ду 500 PN 10 EPDM под электропривод, тип В >>>

Сайт ПРОКОНСИМ 19 апреля



