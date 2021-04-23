ИЛЬМА – участник Московского международного энергетического Форума «ТЭК России в XXI веке»

20-21 апреля в Москве состоялся XIX Московский международный энергетический Форум «ТЭК России в XXI веке». 20 апреля в рамках деловой программы ММЭФ-2021 состоялось Всероссийское совещание по вопросам инновационного развития нефтегазового комплекса России, а также перспектив развития внутреннего рынка газа с учётом принятых Правительством Российской Федерации решений по использованию потенциала Группы Компаний ПАО «Газпром».

21 апреля было проведено Всероссийское совещание по вопросам реализации Федерального закона «О теплоснабжении», на котором известные эксперты обсудили актуальные проблемы технического перевооружения российского теплоснабжения, инвестиционной привлекательности отрасли, возможные источники финансирования инвестиционных программ, вопросы тарифообразования и ценовой политики, ответственности органов власти и ТСО перед потребителями за разработку и реализацию проектов в соответствии со схемами теплоснабжения и ряд других проблем. Важной темой дискуссий участников Форума стала тема промышленной безопасности.

От компании «ИЛЬМА» в Форуме приняла участие Демишина З.В. – заместитель генерального директора по внешним связям. В рамках совещаний она рассказала о возможностях для повышения промышленной безопасности на объектах нефтегазового хозяйства и предприятиях тепло- электроэнергетики путём внедрения современных технологий герметизации разъёмных соединений. Участникам Форума был представлен опыт научно-производственной компании «ИЛЬМА» в решении задач в области герметизации в этих отраслях.

Пресс-релиз ООО ИЛЬМА, 22 апреля