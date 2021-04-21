Саровское АО «ЗЭО ЭНЕРГОПОТОК» отгрузило задвижки и клапаны для нескольких АЭС в РФ и за рубежом в марте-апреле 2021 года

12 апреля 2021 года отгружены 14 задвижек DN-300 для АЭС Руппур. В течении марта 2021 года на предприятии велась активная работа по оценке соответствия готовых изделий клапана обратные осесимметричные для поставки на Курскую АЭС. Успешно завершены приемо-сдаточные испытания и приемочная инспекция по 15 вышеуказанным изделиям DN150,200,300,400 высокого и низкого давления. Данные изделия готовы к поставке на Курскую АЭС. В апреле 2021 года успешно завершены работы по оценке соответствия в 1 контрольной точки по 7-ми планам качества для поставки на АЭС Аккую с участием представителей TITAN2 IÇ IÇTAȘ INȘAAT ANONIM ȘIRKETI. Для запуска производства изделий для АЭС Аккую получен основной материал (поковки/штамповки/сортовой прокат). Предприятие приступило к изготовлению изделий, поставка первой партии планируется на июнь 2021 года.

Сайт ЗЭО ЭНЕРГОПОТОК, апрель 2021 в сокащении