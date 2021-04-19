АВИАЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ: Нижегородское АО «Нормаль» в 2020 году сократило выпуск продукции на 47% и зафиксировала убыток по РСБУ

АО «Нормаль» (Нижний Новгород) в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократило выпуск продукции на 47 %. Об этом говорится в годовой отчётности компании. Выручка предприятия за прошлый год составила 464,7 млн руб. против 820,4 млн руб. в 2019 году. По итогам года компания зафиксировала убыток по РСБУ в размере 47,79 млн руб. 2019 год АО завершило с убытком 40,57 млн руб. АО «Нормаль» - разработчик и изготовитель авиационных крепёжных изделий. Доля предприятия на отечественном рынке авиационного крепежа сегодня варьируется от 80 до 90 %.

Сайт журнала «Крепеж...», 15 апреля