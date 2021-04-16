Электроприводы АУМА с частотным регулированием SAV 14.2 / ACV 01.2 установлены на станции для аэрации сточных вод на очистных сооружениях Водоканала Подольска, МО.

Оборудование АУМА обеспечивает безопасную работу воздуходувного агрегата благодаря плавному открытию задвижки. Управление осуществляется по протоколу Modbus RTU. «За год эксплуатации электроприводы зарекомендовали себя как высокоточные и надежные устройства. Нареканий к их работе нет. Лично в этом убедился, поговорив с инженерами Подольского водоканала во время своего недавнего посещения», - комментирует Сергей Викторович Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».
Сайт АУМА, 7 апреля