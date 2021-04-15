СПРАВОЧНИК ПО КРЕПЕЖУ.

Сейчас в России продолжают создаваться новые относительно небольшие производства крепежа. Нехватка специалистов тормозит процессы развития крепёжного рынка. В настоящее время существует несколько вариантов технологических процессов для производства крепежа с самонарезающей резьбой. Подобная информация существует в разрозненном виде и не в полном объёме. Недавно вышедшая из печати книга «Производство самонарезающего крепежа» значительно восполнит недостаток информации для специалистов метизных производств. Автор книги - директор производства ООО «Крепеж Про» Волков С.В. Авторская презентация книги «Производство самонарезающего крепежа» состоится на конференции «Крепёж. Качество и ответственность» 22 апреля.

Сайт журнала «Крепеж...», 14 апреля