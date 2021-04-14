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АДЛ: 15 АПРЕЛЯ В 11.00 МСК СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ ORBINOX. ПРОВОДИТ ДЕПАРТАМЕНТ ТПА ТД АДЛ

14 апреля, 2021 4

15 апреля в 11:00 по МСК приглашаем посетить вебинар «Шиберные затворы Orbinox. Особенности применения».

На вебинаре мы познакомимся с историей испанского производителя затворов — компанией Orbinox: с особенностями производства продукции компании, рассмотрим различные серии шиберных затворов в том числе самых ходовых серии EX и серии EB. Расскажем о затворах специального исполнения на высокое давление серий CW и WS, а также о щитовых затворах производства Orbinox. Вебинар проведет Леонид Рыжов — старший инженер департамента трубопроводной арматуры.

Сайт АДЛ, 13 апреля


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