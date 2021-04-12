С 1 по 31 мая 2021 года Арматурный завод "ТЕРМОБРЕСТ" уходит в плановый традиционный отпуск.

В мае 2021 г. арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» будет находиться в традиционном отпуске. Во время отпуска будут работать специалисты, которые будут заниматься приемом заявок и выставлением счетов на оплату. Отгрузка оплаченной в мае продукции, будет производиться только после 31.05.2021 года с учетом очередности поступления платежей. Обращаем Ваше внимание, что оплаченная и изготовленная в апреле продукция, будет отгружена до 1.05.2021года. В период отпуска с 1.05.2021 по 31.05.2021 отгрузка продукции производится не будет. С целью исключения перебоев с поставками арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» в период отпуска, предлагаем заранее сформировать и оплатить Ваши заявки в апреле 2021 года.

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 9 апреля