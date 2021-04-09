АО "Тулаэлектропривод" завершило процедуру сертификации выпускаемой продукции на соответствие требованиям Евросоюза по директивам 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость" и 2014/35/EU "Низковольтное оборудование"

Продукция, поставляемая на рынки Европейского союза, должна соответствовать применяемым в Евросоюзе стандартам качества и быть безопасной для потребителей, животных, имущества и окружающей среды. С целью подтверждения соответствия минимальным нормам безопасности на территории 28 стран Европейского союза, а так же в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Турции применяется CE маркировка товаров. CE (Conformité Européenne) или знак «европейское соответствие» — специальный знак, наносимый на продукцию, подтверждающий ее соответствие Директивам Евросоюза и гармонизированным нормам технического регулирования в ЕС, и обозначающий, что данная продукция прошла процедуру сертификации или декларирования для европейского рынка. На сегодняшний день CE сертификация является единственной обязательной процедурой сертификации в странах Европейского Союза, подтверждающей соответствие продукции европейским стандартам качества и обеспечивающей доступ на европейский рынок. Сертификат СЕ, полученный в одной из стран ЕС, действителен на всей территории Евросоюза и обеспечивает возможность выпуска продукции в обращение и ее свободную продажу на всей территории ЕС.

Сайт ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД, 5 апреля