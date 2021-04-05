Изменение цен на фитинги и трубы завода ПРО АКВА. Резкий рост цен на все полимеры более чем на 50%

Последние несколько месяцев мы наблюдаем беспрецедентный рост стоимости всех видов полимерного сырья, при этом цена отдельных марок увеличилась более чем на 50%. Уже превышены показатели самых смелых прогнозов экспертов отраслевого рынка, данные в начале нового 2021 года. При этом неутешительный прогноз по дальнейшему росту сырья сохраняется. Аналитики полимерного рынка прогнозируют в апреле продолжение роста стоимости полипропилена и полиэтилена. В сложившейся ситуации компания «Эго Инжиниринг» вынуждена в очередной раз поднять отпускные цены на продукцию с 14 апреля 2021 года.

Повышение коснётся следующих товарных групп:

· Полипропиленовые трубы и фитинги PRO AQUA PP-R;

· Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PRO AQUA PE-RT;

· Трубы из сшитого полиэтилена PRO AQUA PE-Xa

· Трубы и фитинги для внутренней канализации PRO AQUA (POLYTRON) COMFORT;

· Трубы и фитинги для малошумной канализации PRO AQUA (POLYTRON) STILTE;

· Трубы и фитинги для бесшумной канализации PRO AQUA (POLYTRON) STILTE PLUS;

· Трубы и фитинги для наружной канализации PRO AQUA (POLYTRON) TERRA;

· Защитные трубки PRO AQUA FLEXIGUARD;

· Трубы и фитинги для дренажных систем POLYTRON PRODREN;

· Трубы ПНД.

Сайт ЭГОИНЖИНИРИНГ, 31 марта