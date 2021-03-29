ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СУДОВОЙ АРМАТУРЫ?

Заседание «круглого стола» состоится в рамках VIII Международной конференции «Российское судостроение 2021» (1-2 апреля, г. Санкт-Петербург), ежегодно проводимой ЦНИИ морского флота, Крыловским государственным научным центром и журналом «Вести морского Петербурга» и пройдет на территории завода АО «Армалит».

Конференция «Российское судостроение» уже на протяжении нескольких лет является местом встречи профессионалов, где анализируется актуальное состояние российского судостроения и смежных с ней отраслей, намечаются основные направления и возможные сценарии развития, обсуждаются возможности оптимального взаимодействия государственных институтов и бизнеса по повышению конкурентоспособности отечественной судостроительной промышленности.

В этом году организаторы конференции кроме привычных тем перспектив развития отрасли, планов строительства судов до 2035 года, мер государственной поддержки и нормативно-правового регулирования предлагают вниманию участников и вполне конкретные – о развитии пассажирского судостроения, лизинге, новых технологических решениях при проектировании и строительстве плавучих энергоблоков.

От АО «Армалит» на пленарном заседании (которое состоится 1 апреля 2021 г. вконгресс-холле 2 апреля 2021 года, во второй день работы конференции, АО «Армалит» станет хозяином одного из двух выездных мероприятий – у нас, на ул. Трефолева, д. 2, пройдет круглый стол «Российское судовое арматуростроение: новые вызовы и перспективы».

Среди подтвержденных тем для дискуссии: «Проблематика применения арматуры российского производства на строящихся судах гражданского назначения» (АО«Балтийский завод»), «Механизм подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ для производителей судовой запорной арматуры» (АО«ЦНИИ «Курс»), «Выявление фактов недобросовестной конкуренции путем тестирования выпущенной в оборот продукции». В качестве бонуса участникам круглого стола будет предложена экскурсия по заводу, которую проведут топ-менеджеры предприятия.

Сайт АО АРМАЛИТ, 26