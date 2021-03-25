НПФ РАСКО: продукция ведущих заводов-изготовителей ‒ у нас на складе!

Для оптимизации комплектности поставок НПФ «РАСКО» расширяет номенклатуру оперативных складских запасов продукции ведущих заводов-изготовителей, таких как: Завод «ГАЗПРОММАШ», ЭПО «Сигнал», «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», СП ТЕРМОБРЕСТ, MANDÍK и др. Своим клиентам наша компания предоставляет:
· Максимальный ассортимент продукции данных заводов-производителей на нашем складе в г. Москве;
· Минимальную стоимость всей поставляемой продукции (по ценам заводов-изготовителей и ниже);
· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры.
Сайт НПФ РАСКО, 19 марта